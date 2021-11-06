Юрий Мороз о победе 4:3: «Черноморец подумал, что победа в кармане»

Наставник «Черноморца» Юрий Мороз оценил драматичную победу 4:3 в матче УПЛ против «Руха». Одесская команда выигрывала 3:0, но пропустила три гола.

«Эмоции радостные, но выигрывали 3:0 и отдали инициативу. Очень легко пропускаем. В первом тайме близко к идеалу сыграли, но есть проблема в обороне. Игроки подумали, что победа в кармане, однако такой опыт будем им полезен».

«Мое удаление? Не справился с эмоциями, так что и мне есть над чем работать», - сказал Мороз.