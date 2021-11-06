ЛУЧЕСКУ: «Динамо проиграло в УПЛ впервые за год. Это должно было случиться»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил поражение 1:2 в матче чемпионата Украины с «Ворсклой».

«Мы проиграли в чемпионате впервые за год. Это поражение рано или поздно должно было состояться, но, к сожалению, оно случилось не вовремя. На игру повлияло эмоциональное состояние, разочарование, которое было у всех нас после игры с «Барселоной», в которой мы заслуживали большего, а также короткий срок подготовки к игре с «Ворсклой». За эти два-три дня мне не удалось игроков психологически настроить и вернуть к игре чемпионата».

«Хотя начали мы игру неплохо, создавали моменты, у нас были предпосылки для того чтобы забить, но расслабленность, расхлябанность в атаке не позволила нам это сделать. Новая же ошибка в обороне привела к фолу на Ранжеле у нашей штрафной, а затем его же упустили при исполнении стандарта. Пропустили гол, после чего стало ещё сложнее, потому что соперник опытный, сразу закрылся, хорошо выходил в контратаки, использовал все методы для того, чтобы вести свою игру. «Ворскла» все время затягивала игру, сбивала темп за счёт того что врачи выходили и тем самым тоже сбивали ритм игры».

«Наши игроки спешили, слишком суетились и принимали неправильные решения. Хотя мы нанесли много ударов, но и вратарь «Ворсклы» тоже сыграл хорошо. Но количество созданных, но не реализованных нами моментов - атак, стандартных положений, говорит о том, что не все было в порядке. Мне нужно пересмотреть игру, особенно некоторые эпизоды, решения арбитра, поскольку в Европе судят совсем по-другому. В двух матчах с «Барселоной» в таких эпизодах, столкновениях даже фолы не фиксировали, а здесь назначили пенальти. Вспомните столкновение Альбы с Гармашем в Барселоне, столкновение Нико с Цыганковым в Киеве».

«Я не говорю, что «Ворскла» не заслужила победу. Но были спорные моменты, которые влияли на судьбу матча».

- Вы провели всего две замены. Говорит ли это о недостаточном кадровом потенциале для того, чтобы усилить игру?

- Наши игроки спешили, суетились, принимали неправильные решения. Когда такая насыщенная оборона соперника, нужно идеальное взаимопонимание между игроками, чтобы они комбинировали, чувствовали друг друга. Видите, как тяжело Витиньо и Рамиресу вклиниться в игру. Те же Цыганков и Буяльский хорошо понимают друг друга, хорошо комбинируют. Что касается других игроков, я не видел, что они смогли бы улучшить сегодня нашу игру.

Было сложно вклиниться в эту насыщенную оборону. К тому же, соперник применял все способы, чтобы сбивать ритм игры. Возможно, я допустил ошибку при выборе состава. Я этого не отрицаю. Однако это не значит, что не было допущено ошибок по отношению к нашей команде. Каждая пауза длилась по полторы минуты, что сбивало темп. Самой игры было очень мало. В результате наши игроки начинали ещё больше спешить, суетиться, и это мешало им правильно действовать на поле.

Теперь впереди нас ждёт пауза на матчи национальных сборных. Для нас она усложняется тем, что много игроков уезжают в сборные. Для этих игроков сложность в том, что они участвуют во многих турнирах, проводят большое количество игр. Для них это стресс. Хотелось бы, чтобы они вернулись в расположение клуба здоровыми.