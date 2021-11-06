Малиновский – в основе Аталанты на матч с Кальяри

Сегодня, 6 ноября «Аталанта» в 12-м туре Серии А на выезде сыграет с «Кальяри». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Аталанты» на матч.
Состав «Аталанты»: Муссо, Де Роон, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Мэле, Пашалич, Малиновский, Сапата
👥 Scendiamo in campo così a Cagliari!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 6, 2021
🙌 Your #StartingXI for #CagliariAtalanta!
Presented by @Plus500#CagliariAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/4JC5MaiwAg
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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