Малиновский – в основе Аталанты на матч с Кальяри

Украинец возвращается в основной состав

  • 06.11.2021 21:08
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Малиновский – в основе Аталанты на матч с Кальяри
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 6 ноября «Аталанта» в 12-м туре Серии А на выезде сыграет с «Кальяри». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Аталанты» на матч.

Состав «Аталанты»: Муссо, Де Роон, Демирал, Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Мэле, Пашалич, Малиновский, Сапата

Источник — ФК Аталанта Бергамо

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