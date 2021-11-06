Колос – Шахтер. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Ковалевке

  • 06.11.2021 20:50
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Колос – Шахтер. Аудиотрансляция матча Украинской Премьер-лиги
© ФК Колос

В субботу, 30-го октября, состоится матч четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», начало – в 17:00.

Команда Роберто Де Дзерби на три очка отстает от киевского «Динамо», которое возглавляет турнирную таблицу. В субботу «бело-синие» сенсационно проиграли «Ворскле», поэтому у «горняков» есть шанс догнать в турнирной таблице своего главного конкурента.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи из Ковалевки.

Комментатор матча «Колос» – «Шахтер» – Галина Виниченко.

Источник — Sport.ua

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