Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Ворсклы было больше желания и большая помощь судьи»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

  • 06.11.2021 20:10
  • 12079 просмотров
  • 72 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Ворсклы было больше желания и большая помощь судьи»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в матче чемпионата Украины уступило «Ворскле» со счетом 1:2. Поединок прокомментировал наставник киевлян Мирча Луческу.

«Они выиграли, они сыграли лучше. Какие тут могут быть комментарии? У соперника было больше желания, а также большая помощь от судьи. Не заслужили мы победу, потому что не реализовали моменты и не оказывали давление. Нужно пересмотреть игру, сделать анализ. Было много странных ситуаций для меня. Были ошибки у нас, которые привели к голам».

«К сожалению, у нас не все получилось. Нервничали, спешили и допускали ошибки элементарные. Мы сами виноваты, я принимаю ответственность за поражение».

«Не удалось восстановить игроков после матча с «Барселоной», где было разочарование. Там мы не заслужили поражение, и это оставило свой след», - сказал Луческу.

Источник — ПроФутбол

(147 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fragma1
    Fragma1, 06.11.2021 20:15
    +14
    Арбитр виноват и убогая барса, ну все ясно, а препадочные мажоры не виноваты. В чем судейство не такое? Тьфу блеать
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    Роман Кантарский
    Роман Кантарский, 06.11.2021 20:54
    +13
    Посмотрел второй тайм. Кратко о судейском "беспределе"... Пенальти 100% (чистая блокировка Сидорчука), плюс судья имел наглость не дать чистую жёлтую Шапаренку (умышленый бросок соперника) и не дать вторую жёлтую Забарному (срыв атаки соперника). Беспредел .
    P.S. Болельщик Динамо Киев с тридцатилетним стажем.
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 06.11.2021 20:19
    +13
    Яка несподіванка. Дійсно, кому як не Луческу скаржитися на суддівство після роботи в Шахтарі і Динамо.
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    Vitaliy Moroz
    online
    Vitaliy Moroz, 06.11.2021 20:22
    +11
    Помощь судьи? Так он Динамо помогал. Почему Сидорчук не получил вторую карточку? Пенальти назначен, значит чистая желтая и нужно удалять. Но страшно, ведь Ди-на-мо!!!
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    Евгений Ш
    Евгений Ш, 06.11.2021 21:09
    +9
    В цигана завжди хтось винен окрім нього самого. Суддя відсудив добре, а то що рахіти не вміють грати, ми бачимо по Лізі чемпіонів.
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    FoZZy
    online
    FoZZy, 06.11.2021 21:03 (изменен)
    +9
    Луческу знову скиглить. Ворскла мала допомогу судді... В лізі чемпіонів дісталася сильна група.... У всьому винуватий хто завгодно, але не він. Хоча, коли це Луческу визнавав свою провину в результаті, у нього завжди хтось винен, а він завжди в білому.
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    ZnatokFootbola
    online
    ZnatokFootbola, 06.11.2021 20:37
    +9
    А почему всегда должны быть виноваты игроки и помогающие им судьи, а не тренер?
    Тренер разве не может быть виноватым в неправильно избранной им тактике или подборе игроков?
    У Луческу всегда в запасе есть отговорка.
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    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 06.11.2021 20:27
    +8
    И началось это после углового на Ризныка, когда мяч ушёл от де Пены. Потом истерика Сидора без горчичника. Самбо Шапаренко, Забарный вторую обязан был иметь и т.д. Хорошо, хоть третий прилетел в штангу.
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    Andy_P
    Andy_P, 06.11.2021 20:31
    +7
    Calm, 06.11.2021 20:26
    Послушать деда, так вообще чуть ли из группы в ЛЧ с первого места могли выходить .., и в УПЛ без потерь
    Вообще могли идти без потерь! Но вечно мешают то судьи, то болельщики, то соперник(!!!), даже боллбой... Кругом враги, и все против Мирчи...
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    Andy_P
    Andy_P, 06.11.2021 20:20
    +7
    Fragma1, 06.11.2021 20:15
    Арбитр виноват и убогая барса, ну все ясно, а препадочные мажоры не виноваты. В чем судейство не такое? Тьфу блеать
    Нытик. Шо в Шахте, шо тут. Судья мог вполне и киевлян удалять. А пенальти вполне логичный - Рангель первый на мяче, прокинул на ход и мимо Сидорчука, Сидорчук блокировал. В штрафной. Какие причины пенальти не поставить?
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    andrei saenko
    andrei saenko, 06.11.2021 20:49
    +6
    Как он достал своими судьями.
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    belerilf1
    belerilf1, 06.11.2021 20:21
    +6
    у него хоть раз было чтобы проиграли и не были виноваты судьи
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    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 06.11.2021 20:56
    +5
    Ну конечно судья виноват,иди на пенсию
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    mb_cdi
    online
    mb_cdi, 06.11.2021 20:41
    +5
    Во всем виноватый только судья. Мистер как всегда в своём стиле.
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    fedd1979
    fedd1979, 06.11.2021 20:26 (изменен)
    +5
    DK1961, 06.11.2021 20:15
    Как всегда все правильно сказал. Мирча делает все, что может с этими игроками. Он не виноват, что еврейский жлоб жалеет деньги на нормальные трансферты.
    Ще й як винуватий. Нащо та мова. Хай розкаже, кого він хотів купити, а Суркіс не дав. А поки не розказав, то хай мовчить. Не подобалось би - міг би покинути на гребні слави. Того року з одним поліном Бєсєдіним в атаці грав, тепер якогось шлаку другосортного набрали й далі фактично без нападників грають. Задрипані чехи чи норвежці і по 5 млн нікого не купують, як ви Вітіньо. Знаходять когось, розкривають. В них і тих ресурсів немає. А ваш Вітіньо - ніпрощо, скільки його бачив. Про Раміреса мовчу
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    Lion
    Lion, 06.11.2021 20:57
    +4
    ZnatokFootbola, 06.11.2021 20:37
    А почему всегда должны быть виноваты игроки и помогающие им судьи, а не тренер?
    Тренер разве не может быть виноватым в неправильно избранной им тактике или подборе игроков?
    У Луческу всегда в запасе есть отговорка.
    Он 12 лет в Шахтёре не проигрывал, и вот уже второй год в Динамо не проигрует....
    Не тот человек который хотя бы раз в жизни взял на себя ответственность за поражение......
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    Микола
    Микола, 06.11.2021 20:32
    +4
    Снова трамвай дорогу не уступил...
    Если удалять, до Кравчука должны быть удалены Шапаренко и Забарный. Если к Кравчуку Иванов подошел по всей строгости правил, то Шапаренко и Забарного - "простил"...
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    Calm
    online
    Calm, 06.11.2021 20:26
    +4
    Послушать деда, так вообще чуть ли из группы в ЛЧ с первого места могли выходить .., и в УПЛ без потерь
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    u6464u
    online
    u6464u, 06.11.2021 20:24
    +4
    Мирча , будь порядочней, своими бредовыми высказываниями вы опускаетесь на уровень школьников с этого сайта, вы думаете что в Украине тупые люди, не в чём не разбираются, или это отмазка для хозяина,будьте выше, не красиво,надо признавать свои ошибки.
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    Lion
    Lion, 06.11.2021 20:15
    +4
    «У Ворсклы было больше желания и большая помощь судьи»
    -------,--------------------------
    Хорошо что мальчиков с мячом обошёл в этот раз....
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