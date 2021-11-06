Мирча ЛУЧЕСКУ: «У Ворсклы было больше желания и большая помощь судьи»

«Динамо» в матче чемпионата Украины уступило «Ворскле» со счетом 1:2. Поединок прокомментировал наставник киевлян Мирча Луческу.

«Они выиграли, они сыграли лучше. Какие тут могут быть комментарии? У соперника было больше желания, а также большая помощь от судьи. Не заслужили мы победу, потому что не реализовали моменты и не оказывали давление. Нужно пересмотреть игру, сделать анализ. Было много странных ситуаций для меня. Были ошибки у нас, которые привели к голам».

«К сожалению, у нас не все получилось. Нервничали, спешили и допускали ошибки элементарные. Мы сами виноваты, я принимаю ответственность за поражение».

«Не удалось восстановить игроков после матча с «Барселоной», где было разочарование. Там мы не заслужили поражение, и это оставило свой след», - сказал Луческу.