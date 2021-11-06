ВИДЕО. Эмоции Максимова. «И что б**!? Обороняться все время будем?»

Тренер призывал команду идти вперед

  • 06.11.2021 21:11
  • 2505 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Эмоции Максимова. «И что б**!? Обороняться все время будем?»
© vorskla.com.ua

Тренер «Ворсклы» Юрий Максимов во время матча с «Динамо» с помощью нецензурных выражений призывал команду не сидеть в обороне и играть на атаку.

В итоге это принесло результат: команда выиграла 2:1.

«Та Бог с ним, с тем счетом. Иди туда! Та ну и что б**?!. Что мы будем обороняться все время».

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 06.11.2021 21:14
    +5
    Красавчик!
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
    Роман Романченков, 06.11.2021 21:27
    +4
    Будь Вильевич в Динамо, не знаю, лучше бы играла команда, или нет, но то что женоподобные истерички прониклись бы мужским началом - это точно
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    Calm
    online
    Calm, 06.11.2021 21:25
    +1
    досталось Степанюку
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    Vitaliy Moroz
    online
    Vitaliy Moroz, 06.11.2021 21:25
    -1
    Ты, Максимов чуть не сдал игру своими дебильными заменами, Выпустил клоуна на 10 минут, а хорошего игрока посадил. Скажи спасибо команде, что выстояла!!!
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