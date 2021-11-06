ВИДЕО. Эмоции Максимова. «И что б**!? Обороняться все время будем?»

Тренер «Ворсклы» Юрий Максимов во время матча с «Динамо» с помощью нецензурных выражений призывал команду не сидеть в обороне и играть на атаку.

В итоге это принесло результат: команда выиграла 2:1.

«Та Бог с ним, с тем счетом. Иди туда! Та ну и что б**?!. Что мы будем обороняться все время».