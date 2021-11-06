Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла победила Динамо не по игре, где-то повезло нам»

Наставник оценил неожиданную победу в матче УПЛ

  • 06.11.2021 19:44
  • 2118 просмотров
  • 5 комментариев
Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла победила Динамо не по игре, где-то повезло нам»
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«Динамо» в матче чемпионата Украины уступило «Ворскле» со счетом 1:2. Поединок прокомментировал наставник полтавчан Юрий Максимов.

«Тяжело против «Динамо». Где-то нам повезло, это понятно. Выиграли, но не по игре где-то. Но выиграли, и это тяжело. У нас коронавирус в команде, растеряли футболистов. Кто-то восстановился, кто-то нет. Чеснаков вышел на разминку, но говорит, мол, не могу, все плывет».

«Не хотелось просто так выбивать мяч, без адреса. Пусть потеряют мяч, но просто выбивать мне не нравится. Пропустим или проиграем - ничего страшного. Обороняться мне не нравится, сидеть в обороне».

«Пусть играют впереди, никто же за ошибки не расстреляет», - сказал Максимов.

Источник — ПроФутбол

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    online
    Calm, 06.11.2021 19:46
    +4
    Юра, не нужно скромничать - сыграли отлично
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 06.11.2021 19:52
    +3
    Так у Ворсклы почти всегда не по игре. Если брать прошлый чемпионат статистику ыксджы, то они создавали намного меньше чем забивали, другими словами голы берутся просто из ниоткуда. Тут тренерский талант в доведении подопечным того, как надо играть нападающим, и врожденная чуйка у Максимова на высшем уровне. А то, что не хвастается двойной респект, признак мудрости.
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    просто парень
    просто парень, 06.11.2021 19:45 (изменен)
    0
    Можно это сказать и за прошлый тур, шахтер победил Ворсклу, не по игре
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 06.11.2021 19:59
    -1
    Тасуют этими пеналями игру решают как порешали ,а потом в Европу едут и позорятся как школяры - с метра не могут закатить
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    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 06.11.2021 19:54
    -4
    скільки шахтьор дав?
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