Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла победила Динамо не по игре, где-то повезло нам»

«Динамо» в матче чемпионата Украины уступило «Ворскле» со счетом 1:2. Поединок прокомментировал наставник полтавчан Юрий Максимов.

«Тяжело против «Динамо». Где-то нам повезло, это понятно. Выиграли, но не по игре где-то. Но выиграли, и это тяжело. У нас коронавирус в команде, растеряли футболистов. Кто-то восстановился, кто-то нет. Чеснаков вышел на разминку, но говорит, мол, не могу, все плывет».

«Не хотелось просто так выбивать мяч, без адреса. Пусть потеряют мяч, но просто выбивать мне не нравится. Пропустим или проиграем - ничего страшного. Обороняться мне не нравится, сидеть в обороне».

«Пусть играют впереди, никто же за ошибки не расстреляет», - сказал Максимов.