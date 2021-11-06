Шанс для Шахтера. Динамо проиграло впервые в нынешнем сезоне

«Динамо» в матче чемпионата Украины проиграло «Ворскле» со счетом 1:2. Для киевлян это первое поражение в нынешнем сезоне УПЛ и первое поражение в чемпионате с ноября прошлого года.

Первая неудача команды Мирчи Луческу случилась только в 14-м туре.

«Динамо» имеет 35 очков, а уже в воскресенье киевлян может догнать «Шахтер», которому играть против «Колоса».

«Ворскла» набрала 28 очков и занимает 3-е место.