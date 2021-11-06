Шанс для Шахтера. Динамо проиграло впервые в нынешнем сезоне

Уже в воскресенье команда Де Дзерби может догнать конкурента

  • 06.11.2021 19:06
  • 1543 просмотра
  • 3 комментария
Шанс для Шахтера. Динамо проиграло впервые в нынешнем сезоне
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в матче чемпионата Украины проиграло «Ворскле» со счетом 1:2. Для киевлян это первое поражение в нынешнем сезоне УПЛ и первое поражение в чемпионате с ноября прошлого года.

Первая неудача команды Мирчи Луческу случилась только в 14-м туре.

«Динамо» имеет 35 очков, а уже в воскресенье киевлян может догнать «Шахтер», которому играть против «Колоса».

«Ворскла» набрала 28 очков и занимает 3-е место.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    shevsen
    online
    shevsen, 06.11.2021 19:12
    +3
    Вот и все для Динамо...Покрасовались на первом месте и хватит...
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 06.11.2021 19:53
    0
    Яка гарна новина браво Полтава , браво Ворскла
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    PETP0
    online
    PETP0, 06.11.2021 19:16
    0
    4м0шники.
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