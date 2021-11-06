Тренер Миная: «У нас в команде один пенальтист - Селезнев. Но он не играл»

Наставник «Миная» Игорь Леонов оценил поражение 0:2 в матче УПЛ против «Мариуполя».
«Обидно пропускать за минуту до конца тайма. Во втором тайме переломили ход игры, но не забили пенальти. Если бы забили пенальти... Но, знаете, если бы у бабушки были эти самые, то она бы дедушкой была. Не забил ты...».
«Такие ошибки, как допустил Матич... Понимаю, что молодые парни, но у меня, честно говоря, слов нет. А счет 2:0 в пользу «Мариуполя».
«У нас один пенальтист - Селезнев, но он играть не мог. Я спросил, кто сможет пробить? Игорь Гончар сказал, что он может», - сказал Леонов.
Источник — Футбол 1/2/3
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