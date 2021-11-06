17-й тур
Кремень
0 : 1
Краматорск
06.11.2021, FT

Первая лига. Минимальные победы Краматорска и Прикарпатья

Продолжается 17-й тур Первой лиги

  • 06.11.2021 18:05
  • 101 просмотр
  • 2 комментария
Первая лига. Минимальные победы Краматорска и Прикарпатья
© ФК Прикарпатье

Состоялись еще два матча в рамках 17-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» дома обыграло «Олимпик» и вышло на четвертое место. А «Краматорск» на выезде обыграл одного из главным аутсайдеров чемпионата, «Кремень».

Первая лига. 17-й тур

«Прикарпатье» - «Олимпик» - 2:1
Голы: Семотюк 15, Цюцюра 61 – Ходаковский 85

«Кремень» - «Краматорск» - 0:1
Гол: Ндукве 16

Турнирная таблица Первой лиги

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Петя Рудик
    online
    Петя Рудик, 06.11.2021 18:15
    +1
    Гарний хід Прикарпаття набрало, молодці, неочікувано!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 06.11.2021 18:21
    0
    Прикарпаття просто МОЛОДЦІ ! Вболіваю за Франик!
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