Первая лига. Минимальные победы Краматорска и Прикарпатья

Состоялись еще два матча в рамках 17-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» дома обыграло «Олимпик» и вышло на четвертое место. А «Краматорск» на выезде обыграл одного из главным аутсайдеров чемпионата, «Кремень».
Первая лига. 17-й тур
«Прикарпатье» - «Олимпик» - 2:1
Голы: Семотюк 15, Цюцюра 61 – Ходаковский 85
«Кремень» - «Краматорск» - 0:1
Гол: Ндукве 16
Источник — Sport.ua
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