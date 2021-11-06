Диего СИМЕОНЕ: «Хави знает Барселону как никто другой»

Наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны»:
«Всегда радуюсь, когда бывшие футболисты становятся тренерами. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом.
Думаю, что как тренер он передаст команде все, о чем всегда говорил, что олицетворял собой. Он пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться».
Источник — AS
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Только в условиях настоящего соперничества можно развиваться, расти и становиться лучше. Да, не всегда будут победы, но общий уровень чемпионата будет однозначно расти из года в год. Чем больше достойных конкурентов в других командах, тем сильнее турнир, тем быстрее надо думать, чем творчески нужно стараться, что-то придумывать новое и новое.
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Увы, но в Украине эти базовые истины прогресса и развития футбола (да и любой сферы жизнедеятельности) многие банально не понимают и не принимают.
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