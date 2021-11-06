Диего СИМЕОНЕ: «Хави знает Барселону как никто другой»

Наставник «Атлетико» - о перестановках в «Барселоне»

  • 06.11.2021 17:13
  • 275 просмотров
  • 1 комментарий
Диего СИМЕОНЕ: «Хави знает Барселону как никто другой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны»:

«Всегда радуюсь, когда бывшие футболисты становятся тренерами. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать наилучшим образом.

Думаю, что как тренер он передаст команде все, о чем всегда говорил, что олицетворял собой. Он пришел туда, где его хотят видеть. Он поймет, в каком направлении двигаться».

Источник — AS

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 06.11.2021 18:32
    0
    Реально крутые мужчины с мозгами приветствуют честную конкуренцию в профессиональной среде. Симеоне радуется, что в команде-конкуренте появился потенциально хороший тренер.
    -
    Только в условиях настоящего соперничества можно развиваться, расти и становиться лучше. Да, не всегда будут победы, но общий уровень чемпионата будет однозначно расти из года в год. Чем больше достойных конкурентов в других командах, тем сильнее турнир, тем быстрее надо думать, чем творчески нужно стараться, что-то придумывать новое и новое.
    -
    Увы, но в Украине эти базовые истины прогресса и развития футбола (да и любой сферы жизнедеятельности) многие банально не понимают и не принимают.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности