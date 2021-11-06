Динамо – Ворскла. Рамирес и Тымчик выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

  • 06.11.2021 16:08
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Динамо – Ворскла. Рамирес и Тымчик выйдут в основе
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 6 ноября «Динамо» Киев в 14-м туре УПЛ дома примет «Ворсклу». Начало матча – в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Забарный, Кендзера, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Рамирес

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Якубу, Яворский, Тамм, Чеснаков, Тилль, Пуцлин, Кане, Степанюк, Рангел

Источник — УПЛ

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