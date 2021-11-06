Гарри КЕЙН: «Назначение Конте показывает большие амбиции Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что рад появлению Антонио Конте на посту главного тренера команды:

«Это показывает большие амбиции клуба, давайте быть честными. Его резюме говорит само за себя. Все знают, как высоко он ценится, и что он сделал в футболе как тренер. Это надо уважать».

Ранее сообщалось о том, что Кейн решил остаться в «Тоттенхэме» после назначения Конте.