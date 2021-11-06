Анатолий ТРУБИН: «Колос всегда был боевой командой»

Вратарь «Шахтера» - о следующем сопернике в УПЛ

  • 06.11.2021 15:02
  • 92 просмотра
  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Колос всегда был боевой командой»
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против «Колоса» (7 ноября):

«Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, что каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.

«Колос» всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, будут их поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и тяжелый поединок».

Источник — ФК Колос Ковалевка

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 06.11.2021 15:12
    +1
    Жду когда он уже сделает себе пластику, ну ходить с такой тупой заточкой - это жесть конечно.
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