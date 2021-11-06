Анатолий ТРУБИН: «Колос всегда был боевой командой»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против «Колоса» (7 ноября):

«Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, что каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.

«Колос» всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, будут их поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и тяжелый поединок».