Дженоа ждет приезда Шевченко в Италию на следующей неделе

По информации итальянских СМИ, украинский тренер Андрей Шевченко приедет в Италию на следующей неделе.
Руководство «Дженоа» ждет, что Шевченко уже во вторник сможет быть в Генуе для подписания контракта до 2024 года.
Официально наставником является Давиде Баллардини, однако с ним вскоре разорвут контракт из-за неудовлетворительных результатов.
«Дженоа» опустился к зоне вылета, а последняя победа команды случилась еще в сентябре. В четырех из пяти последних туров Грифоны сыграли вничью.
В сентябре нынешнего года клуб «Дженоа» перешел в собственность американской компании 777 Partners, которая планируют постепенно вкладывать деньги и развивать команду.
«Дженоа» считается старейшим футбольным клубом Италии. Основан в 1893 году.
Источник — Corriere dello Sport
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Молодой тренер куча идей, Италия как родной дом.
Сейчас новость: приедет во вторник.
Во вторник объявят: мы пошутили...
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