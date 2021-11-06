Дженоа ждет приезда Шевченко в Италию на следующей неделе

Контракт может быть подписан уже во вторник

  • 06.11.2021 13:03
  • 1554 просмотра
  • 5 комментариев
Дженоа ждет приезда Шевченко в Италию на следующей неделе
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских СМИ, украинский тренер Андрей Шевченко приедет в Италию на следующей неделе.

Руководство «Дженоа» ждет, что Шевченко уже во вторник сможет быть в Генуе для подписания контракта до 2024 года.

Официально наставником является Давиде Баллардини, однако с ним вскоре разорвут контракт из-за неудовлетворительных результатов.

«Дженоа» опустился к зоне вылета, а последняя победа команды случилась еще в сентябре. В четырех из пяти последних туров Грифоны сыграли вничью.

В сентябре нынешнего года клуб «Дженоа» перешел в собственность американской компании 777 Partners, которая планируют постепенно вкладывать деньги и развивать команду.

«Дженоа» считается старейшим футбольным клубом Италии. Основан в 1893 году.

Источник — Corriere dello Sport

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 06.11.2021 13:10
    +2
    Удачи Шеве.
    Молодой тренер куча идей, Италия как родной дом.
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    Trollface
    Trollface, 06.11.2021 13:09
    +2
    Шевченко в аэропорту в зоне вылета, а команда в таблице в зоне вылета .
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 06.11.2021 13:22
    +1
    ночная новость сегодня: контракт с Шевой подпишут через несколько часов...
    Сейчас новость: приедет во вторник.
    Во вторник объявят: мы пошутили...
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    axylinam
    online
    axylinam, 06.11.2021 13:54
    0
    Для Шевченко- это идеальный вариант как для начала карьеры клубного тренера
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    wartaan
    online
    wartaan, 06.11.2021 13:30
    -1
    ондруше только удачи, нам нужна сежая кровь в тренерском цехе. почему то наша федерация игнорирует прекрасных тренеров как вернедуб и гртгорчук, опираясь по своей коррупционной схеме (динамо и шахтер - остальное вне поле зрения, что игроки , что тренера). и хорошо, что хайп с ребровым поутих - да сирожа хороший тренер, но не для сборной - для динамо - сколько угодно, но для сборной должен бытьч еловек не привязаный НИКАКИМИ связями с динамо!!! как показал отбор гда динамовских игроков было не много и прошли как по маслу, а поехало на евро динамовское недоразумение и вот вам результат. вернидуб доказал совю профпригодность не только в заре, но и в других командах, как и гртгорчук, но им никто не давал даже шанса. маркевич уже сдулся, возраст все таки (не мальчег), а своих негельсманов у нас нет. могли бы пригласить тренера зальцбурга - это отличная футбольная школа! чтоб не обсерать пердакова, а то получается назаначили, чтоб все проблемы повесить на него, он единственный что хоть что то выиграл, пусть и с молодыми! удачи шевченко в генуи!
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