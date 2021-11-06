Дженоа ждет приезда Шевченко в Италию на следующей неделе

По информации итальянских СМИ, украинский тренер Андрей Шевченко приедет в Италию на следующей неделе.

Руководство «Дженоа» ждет, что Шевченко уже во вторник сможет быть в Генуе для подписания контракта до 2024 года.

Официально наставником является Давиде Баллардини, однако с ним вскоре разорвут контракт из-за неудовлетворительных результатов.

«Дженоа» опустился к зоне вылета, а последняя победа команды случилась еще в сентябре. В четырех из пяти последних туров Грифоны сыграли вничью.

В сентябре нынешнего года клуб «Дженоа» перешел в собственность американской компании 777 Partners, которая планируют постепенно вкладывать деньги и развивать команду.

«Дженоа» считается старейшим футбольным клубом Италии. Основан в 1893 году.