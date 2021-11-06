Уступила россиянке. Лопатецкая не пробилась в финал турнира в Эстонии

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№481 WTA) не смогла пробиться в финал 25-тысячника ITF в Эстонии.
В матче 1/2 финала украинка, которая преодолела квалификацию, уступила российской спортсменке Екатерине Шалимовой (№519 WTA).
Хаабнеэме. 1/2 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Екатерина Шалимова (Россия) – 1:6, 2:6
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Источник — Sport.ua
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