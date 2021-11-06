Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Ман Юнайтед — клуб номер один в Манчестере»

6 ноября в 11-м туре АПЛ состоится дерби Манчестера - «Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Сити». Перед матчем главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер высказался о своем клубе.

«Нет, я не могу представить, что они обойдут нас по чемпионским титулам. Но надо отдать должное тому, что они сделали за последние 10 или даже 4-5 лет, доминируя в Англии и в Европе.

Но мы «Манчестер Юнайтед», мы всегда возвращаемся. Я думаю, что мы — клуб номер один в Манчестере и, возможно, в мире», —сказал Сульшер.