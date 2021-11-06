Олег САЛЕНКО: «У грандов УПЛ в ближайшее время проблем не намечается»

Известный в прошлом футболист Олег Саленко высказался о грядущих матчей 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

«По футбольным качествам украинская Премьер-лига сейчас стоит низко, а учитывая подбор исполнителей у наших грандов, считаю, у них вообще в ближайшее время конкурентов не намечается, если они сами не привезут себе проблемы. Да, «Ворскла» сейчас борется за третье место, однако «Динамо» победит полтавчан, не прибегая к каким-то новшествам в своей тактике.

«Колос» - «Шахтер»? «Колос» после ухода Руслана Костышина, как мне кажется, потерял какую-то искру, изюминку. Из претендента на еврокубки команда опустилась к зоне вылета. А у «Шахтера» запаса игроков хватает, чтобы играть, когда хочешь и где хочешь. Несмотря на не совсем удачное выступление в Лиге чемпионов, «горняки» добавляют в качестве игры, сыгранности, поэтому проблем у них в ближайшем туре быть не должно», - сказал Саленко.

Матч 14 тура «Динамо» - «Ворскла» состоится 6 ноября в 17:00, «Колос» - «Шахтер» состоится 7 ноября в 17:00.