Олег САЛЕНКО: «У грандов УПЛ в ближайшее время проблем не намечается»

Эксперт поделился ожиданиями от матчей «Динамо» и «Шахтера»

  • 06.11.2021 11:18
  • 343 просмотра
  • 0 комментариев
Олег САЛЕНКО: «У грандов УПЛ в ближайшее время проблем не намечается»
© ФК Динамо Киев

Известный в прошлом футболист Олег Саленко высказался о грядущих матчей 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

«По футбольным качествам украинская Премьер-лига сейчас стоит низко, а учитывая подбор исполнителей у наших грандов, считаю, у них вообще в ближайшее время конкурентов не намечается, если они сами не привезут себе проблемы. Да, «Ворскла» сейчас борется за третье место, однако «Динамо» победит полтавчан, не прибегая к каким-то новшествам в своей тактике.

«Колос» - «Шахтер»? «Колос» после ухода Руслана Костышина, как мне кажется, потерял какую-то искру, изюминку. Из претендента на еврокубки команда опустилась к зоне вылета. А у «Шахтера» запаса игроков хватает, чтобы играть, когда хочешь и где хочешь. Несмотря на не совсем удачное выступление в Лиге чемпионов, «горняки» добавляют в качестве игры, сыгранности, поэтому проблем у них в ближайшем туре быть не должно», - сказал Саленко.

Матч 14 тура «Динамо» - «Ворскла» состоится 6 ноября в 17:00, «Колос» - «Шахтер» состоится 7 ноября в 17:00.

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности