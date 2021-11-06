Барселона 8 ноября проведет официальную презентацию Хави

Легенда клуба возвращается на «Камп Ноу»

  • 06.11.2021 09:27
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Барселона 8 ноября проведет официальную презентацию Хави
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» 6 ноября официально объявила о назначении Хави в качестве нового главного тренера команды. 

41-летний испанец подписал контракт до лета 2024 года.

Ожидается, что Хави прилетит в Испанию уже 6 ноября и посетит матч «Сельта» - «Барселона». Официальное представление Хави в качестве тренера команды состоится 8 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

В данный момент командой руководит Серхи Бархуан.

Источник — ФК Барселона

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