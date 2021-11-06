Барселона 8 ноября проведет официальную презентацию Хави

«Барселона» 6 ноября официально объявила о назначении Хави в качестве нового главного тренера команды.
41-летний испанец подписал контракт до лета 2024 года.
Ожидается, что Хави прилетит в Испанию уже 6 ноября и посетит матч «Сельта» - «Барселона». Официальное представление Хави в качестве тренера команды состоится 8 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
В данный момент командой руководит Серхи Бархуан.
Источник — ФК Барселона
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