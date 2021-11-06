Реал собирается дать новый контракт Кроосу

Немецкий хавбек «Реала» Тони Кроос, скорее всего, останется в мадридском клубе.
Текущий контракт футболиста истекает летом 2023 года, но руководство мадридцев уже сейчас готово его продлить.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Реал» в ближайшее время начнет переговоры. Ожидается, что Кроос продлит контракт до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Кроос может перейти в ПСЖ.
Источник — твиттер Николо Скиры
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