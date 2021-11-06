Реал собирается дать новый контракт Кроосу

Немецкий хавбек «Реала» Тони Кроос, скорее всего, останется в мадридском клубе.

Текущий контракт футболиста истекает летом 2023 года, но руководство мадридцев уже сейчас готово его продлить.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Реал» в ближайшее время начнет переговоры. Ожидается, что Кроос продлит контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кроос может перейти в ПСЖ.