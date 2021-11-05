ПСЖ намерен подписать Тони Крооса

Хавбек «Реала» может перебраться в Париж

  • 05.11.2021 07:10
  • 507 просмотров
  • 3 комментария
ПСЖ намерен подписать Тони Крооса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Тони Кроос может покинуть «Реал».

Контракт хавбека с клубом истекает летом 2023 года. Как сообщает источник, уже в следующем году агент игрока готов выслушать предложения от заинтересованных клубов.

ПСЖ намерен усилить полузащиту и видит в Кроосе игрока, который может помочь в этом. Также на футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», которые также интересуется игроком.

В этом сезоне Кроос провел 7 матчей за «Реал», не отметившись результативными действиями.

Источник — Goal.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    justhateme
    online
    justhateme, 05.11.2021 07:23
    +1
    А у ПСЖ до сих пор не хватает игроков для состава или что?
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    vital
    online
    vital, 05.11.2021 08:20
    0
    Навіть не знаю. Крос вже не той, важкий став.
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    Sonnenaufgang
    online
    Sonnenaufgang, 05.11.2021 07:21
    0
    План ПСЖ понятен: создать убойный тандем в полузащите Месси - Кроос.
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