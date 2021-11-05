ПСЖ намерен подписать Тони Крооса

Полузащитник Тони Кроос может покинуть «Реал».
Контракт хавбека с клубом истекает летом 2023 года. Как сообщает источник, уже в следующем году агент игрока готов выслушать предложения от заинтересованных клубов.
ПСЖ намерен усилить полузащиту и видит в Кроосе игрока, который может помочь в этом. Также на футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», которые также интересуется игроком.
В этом сезоне Кроос провел 7 матчей за «Реал», не отметившись результативными действиями.
Источник — Goal.com
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