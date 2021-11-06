ХАВИ: «Я вернулся домой, скоро увидимся, Барселона»

Бывший игрок каталонцев стал тренером команды

  • 06.11.2021 08:00
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ХАВИ: «Я вернулся домой, скоро увидимся, Барселона»
© Barcelona Noticias

В ночь на 6 ноября «Барселона» объявила о назначении Хави на должность главного тренера команды. Специалист подписал контракт на 2,5 года.

Хави поделился эмоциями:

««Камп Ноу» всегда был моим домом. Болельщики «Барселоны» — мои люди, мой народ. «Барса» — клуб, который я люблю. И теперь я вернулся домой. Скоро увидимся, «Барселона», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что Хави прибудет в Барселону 6 ноября.

Ранее Хави работал главным тренером катарской команды «Аль-Садд», но стороны сумели договориться о расторжении контракта за неустойку в 5 млн евро.

Источник — Twitter

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