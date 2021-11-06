Каспарс ДУБРА: «Я третий год в команде, и никак не получалось забить гол»

Защитник «Александрии» прокомментировал игру с «Металлистом 1925»

  • 06.11.2021 06:54
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Каспарс ДУБРА: «Я третий год в команде, и никак не получалось забить гол»
© ФК Александрия. Каспарс Дубра

Защитник «Александрии» Каспарс Дубра прокомментировал матч 14-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (2:0), в котором он забил гол:

«Конечно, важно, что выиграли сегодня. Три очка перед паузой, с хорошим настроением уходим. Конечно, важно для меня. Я третий год в команде, и никак не получалось у меня в официальных играх забить гол. Поэтому я рад за команду, за болельщиков, за тех, кто переживает за «Александрию» Поэтому все хорошо. Уходим на паузу и после нее будем готовиться к следующей игре.

Жена и дочка поздравили, конечно. Они меня поддерживают, это важно. Спасибо им, спасибо родителям, которые в Риге меня поддерживают. Поэтому я доволен, и с хорошим настроением – и команда, и я лично – уходим на заслуженный отдых.

Я в сборную Латвии улетаю. Завтра вечером на поезд, самолет Киев – Рига, и в сборную. У меня денек получится отдохнуть, и потом со сборной буду готовиться к двум играм».

ГОЛ! 2:0. Дубра, 73 мин.

Источник — Sport.ua

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