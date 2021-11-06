Вторая лига. Матчи 17-го тура, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября проходят поединки 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 17-й тур
6 ноября
- 12:00 Полтава – Перемога Днепр
- 13:00 АФСК Киев – ЛНЗ Черкасcы
- 13:00 Волчанск – Тростянец
- 13:00 Кристалл Херсон – Виктория Николаевка
- 13:30 Днепр Черкасcы – Диназ Вышгород
- 14:00 Балканы Заря – Скорук Томаковка
- 14:00 Любомир Ставище – Нива Винница
- 14:00 Николаев – Реал Фарма Одесса
- 14:00 Никополь – Металлург Запорожье
- 14:00 Энергия Новая Каховка – Таврия Симферополь
- 14:00 Яруд Мариуполь – Сумы
Видеотрансляция матчей
Плейер будет добавлен перед началом игры.
12:00 Полтава – Перемога Днепр
13:00 АФСК Киев – ЛНЗ Черкасcы
13:00 Волчанск – Тростянец
13:00 Кристалл Херсон – Виктория Николаевка
13:30 Днепр Черкасcы – Диназ Вышгород
14:00 Балканы Заря – Скорук Томаковка
14:00 Любомир Ставище – Нива Винница
14:00 Николаев – Реал Фарма Одесса
14:00 Никополь – Металлург Запорожье
14:00 Энергия Новая Каховка – Таврия Симферополь
14:00 Яруд Мариуполь – Сумы
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.