Манчестер Юнайтед – Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 11-го тура АПЛ

  • 06.11.2021 06:23
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Манчестер Юнайтед – Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ман Сити»:

«Уверен, что все в предвкушении супердерби манчестерских грандов. Для этого есть все предпосылки. У обеих команд фантастический атакующий потенциал. Роналду забивает почти в каждом матче. «Сити» больше действует за счет фирменной командной игры. «Горожане» создают голевые моменты за счет этого.

После домашнего фиаско 0:5 от «Ливерпуля» реально рассматривалась отставка Сульшера. Но, мне кажется, норвежца спас Сэр Алекс Фергюсон и ему еще дан срок на три матча. МЮ собрался и крупно по всем статьям обыграл «шпор» (3:0), спровоцировав у лондонцев смену тренера. Вместо португальца Нуну Санту у руля «шпор» встал очень именитый итальянец Антонио Конте, как я и предсказывал. Конте – тренер-победитель, а значит будет очень интересно. МЮ результативно 2:2 сыграл в Бергамо. Оба мяча в концовках обеих таймов забил… Кто бы вы думали? Конечно, Криштиану Роналду! Португалец находится в превосходной игровой форме.

У «Сити» другая ситуация. У них странная закономерность. Если они не забивают, то точно уступают, даже не играя вничью. Они проиграли 0:1 «Лестеру» и «Тоттенхэму», 0:2 – ПСЖ и «Кристал Пэласу». Не забили «горожане» и в матче Кубка Английской лиги с «Вест Хэмом», уступив в серии пенальти. Поэтому делайте выводы. Я это связываю с тем, что «горожанам» не удалось приобрести топ-форварда. Приходится это компенсировать коллективностью усилий в атаке всей команды. Но при этом снижается надежность обороны. «Ман Сити» уже на пять очков отстает от лидера «Челси» и на два балла от «Ливерпуля». Предвижу, что кто-то из этих команд и станет чемпионом АПЛ.

В турнирной таблице манчестерские команды разделяет всего три очка, и МЮ хочет сравняться с «горожанами» в случае победы. Но лично я вижу в этом поединке результативную ничью», – сказал Грозный.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ман Сити» состоится 6 ноября. Начало встречи – в 14:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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