КРИВЕНЦОВ: «Была хорошая структура игры, но первый гол был необязательный»

Главный тренер «Металлиста 1925» прокомментировал игру с «Александрией»

  • 06.11.2021 05:55
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КРИВЕНЦОВ: «Была хорошая структура игры, но первый гол был необязательный»
© ФК Александрия. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал игру своей команды в поединке 14-го тура УПЛ против «Александрии» (0:2):

«Игра получилась боевая. Встречались две команды – соседи по турнирной таблице. Игра, в которой было много моментов, как у наших ворот, так и у ворот соперника. Поэтому, я думаю, зрителям игра понравилась.

Что касается нашей команды, то сегодня была хорошая структура игры. Но первый гол был необязательный. Иначе неизвестно, как бы сложился матч. Поэтому я поздравляю «Александрию» с победой, а нам надо двигаться дальше».

Источник — ФК Александрия

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