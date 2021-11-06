КРИВЕНЦОВ: «Была хорошая структура игры, но первый гол был необязательный»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал игру своей команды в поединке 14-го тура УПЛ против «Александрии» (0:2):

«Игра получилась боевая. Встречались две команды – соседи по турнирной таблице. Игра, в которой было много моментов, как у наших ворот, так и у ворот соперника. Поэтому, я думаю, зрителям игра понравилась.

Что касается нашей команды, то сегодня была хорошая структура игры. Но первый гол был необязательный. Иначе неизвестно, как бы сложился матч. Поэтому я поздравляю «Александрию» с победой, а нам надо двигаться дальше».