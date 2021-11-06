ВИДЕО. Атлетик Бильбао дома сенсационно проиграл Кадису

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао дома потерпел сенсационное поражение от «Кадиса» (0:1).
Единственный мяч на 6-й минуте забил Сальви Санчес. «Атлетик» занимает 8-м место, а «Кадис» – на 14-й позиции в Ла Лиге.
Ла Лига. 13-й тур
«Атлетик» – «Кадис» – 0:1
Гол: Санчес, 6.
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Лекуэ, Альварес, Нуньес, Икер Муниаин (Серрано, 76), Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Сансет (Морсильо, 89), Иньяки Уильямс, Беренгер (Уильямс, 46).
«Кадис»: Ледесма, Кала, Ароян, Карселeн (Акапо, 71), Эспино, Фернандес, Йенссон (Негредо, 84), Переа (Арсамендия, 63), Лосано (Фали, 71), Собрино, Санчес (Чапела, 46).
Предупреждения: Альварес, 27. Морсильо, 69. Ароян, 85. Уильямс, 90+2.
Судья: Хайме Латре.
5 ноября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Сальви (Кадис).
Источник — Sport.ua
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