13-й тур
Атлетик
0 : 1
Кадис
05.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Атлетик Бильбао дома сенсационно проиграл Кадису

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Испании 

  • 06.11.2021 03:52
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ВИДЕО. Атлетик Бильбао дома сенсационно проиграл Кадису
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сальви Санчес

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао дома потерпел сенсационное поражение от «Кадиса» (0:1).

Единственный мяч на 6-й минуте забил Сальви Санчес. «Атлетик» занимает 8-м место, а «Кадис» – на 14-й позиции в Ла Лиге.

Ла Лига. 13-й тур

«Атлетик»  «Кадис»  0:1

Гол: Санчес, 6.

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Лекуэ, Альварес, Нуньес, Икер Муниаин (Серрано, 76), Дани Гарсия, Весга (Рауль Гарсия, 58), Сансет (Морсильо, 89), Иньяки Уильямс, Беренгер (Уильямс, 46).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Ароян, Карселeн (Акапо, 71), Эспино, Фернандес, Йенссон (Негредо, 84), Переа (Арсамендия, 63), Лосано (Фали, 71), Собрино, Санчес (Чапела, 46).

Предупреждения: Альварес, 27. Морсильо, 69. Ароян, 85. Уильямс, 90+2.

Судья: Хайме Латре.

5 ноября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

События матча
6' ГОЛ ! Мяч забил Сальви (Кадис).

Источник — Sport.ua

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