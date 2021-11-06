КРИВЕНЦОВ: «Выводов нет никаких. У нас ошибки повторяются от игры к игре»

Главный тренер «Металлиста 1925» проанализировал матч с «Александрией»

  • 06.11.2021 03:23
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КРИВЕНЦОВ: «Выводов нет никаких. У нас ошибки повторяются от игры к игре»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов проанализировал поединок 14-го тура УПЛ против «Александрии» (0:2).

– У вашей команды третье поражение подряд. Можно ли сказать, что сегодняшнее  самое болезненное?

– Нет, нельзя так сказать, потому что каждая игра – это своя отдельная история. Это подготовка к матчу, это сам матч, поэтому, досадно, конечно, что проиграли. Досадно.

– Что сегодня стало самой большой проблемой?

– Сложный вопрос. Во-первых, у нас было очень много потерь мяча в простых ситуациях. «Александрия» очень хорошо пользовалась этим. Когда они забирали мяч, они пытались сразу проводить быстрые атаки, потому что мы давали такие предпосылки. Что касается игры нашей команды, у нас сегодня была хорошая структура игры. Первый необязательный гол. Это правило, когда один защитник выдвигается и встречает, три других – сужают. У нас это снова было нарушено, в который раз. Второй гол – стандартное положение, не уследили за игроком – 2:0. При этом при всем команда не сдалась, все равно ребята пытались играть, создали несколько моментов.

– Почему решили во втором тайме заменить Криськива на Кравченко?

– Потому что я всем даю шанс. Дмитрий Крыськив устал немного. А Дмитрию Кравченко было обязательно дать игровое время, чтобы он почувствовал ритм игры.

– Какие могут быть сделаны выводы?

– Выводов нет никаких. Сейчас сразу после игры тяжело, надо приехать проанализировать. Но то, что у нас ошибки повторяются от игры к игре, и это приводит к пропущенным головам в наши ворота, потере очков и остальному. Это уже как закономерность у нас. Поэтому я очень жду зимнего перерыва, нам нужно точечно усиливаться.

Источник — Футбол 1/2/3

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