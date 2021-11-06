ВИДЕО. Разгром по-французски. Как Ланс отгрузил 4 мяча в ворота Труа

В стартовом матче 13-го тура чемпионата Франции «Ланс» дома разгромил «Труа» (4:0).
«Ланс» набрал 24 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1.
Лига 1. 13-й тур
«Ланс» – «Труа» – 4:0
Голы: Калимуэндо, 14, Саид, 29, Клаусс, 35, Франковски, 60.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Клаус (Ланс).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Саид (Ланс).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Арно Калимуэндо (Ланс).
Источник — Sport.ua
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