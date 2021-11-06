Эмполи – Дженоа – 2:2 Как играет будущий клуб Шевченко. Видео голов и обзор

5 ноября состоялся стартовый матч 12-го тура чемпионата Италии. «Эмполи» и «Дженоа» сыграли вничью в результативном поединке (2:2).
Серия А. 12-й тур
«Эмполи» – «Дженоа» – 2:2
Голы: Ди Франческо, 62, Журковски, 71 – Кришито, 13 (пен), Бьянки, 89.
Турнирная таблица чемпионата Италии
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Флавио Бьянки (Дженоа).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Шимон Журовский (Эмполи).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Эмполи).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Кришито (Дженоа).
Источник — Sport.ua
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