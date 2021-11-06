12-й тур
Эмполи
2 : 2
Дженоа
05.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боевая ничья. Эмполи и Дженоа устроили голевую перестрелку

6 ноября состоялся стартовый матч 12-го тура чемпионата Италии

  • 06.11.2021 00:23
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Боевая ничья. Эмполи и Дженоа устроили голевую перестрелку
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся стартовый матч 12-го тура чемпионата Италии.

«Эмполи» и «Дженоа» сыграли вничью в результативном поединке (2:2).

Серия А. 12-й тур

«Эмполи» – «Дженоа» – 2:2 

Голы: Ди Франческо, 62, Журковски, 71 – Кришито, 13 (пен), Бьянки, 89.

«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци (Исмайли, 79), Тонелли, Маркицца (Паризи, 59), Вити, Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Штулац (Риччи, 59), Ди Франческо, Пинамонти.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Мазиелло, Бираски (Гильоне, 74), Васкес, Камбьясо (Мелегони, 78), Бадель, Стураро (Бехрами, 69), Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Каллон, 69), Кайседо.

Предупреждения: Ровелла, 27. Стураро, 64. Мазиелло, 74. Васкес, 83.

Судья: Пайретто.

5 ноября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

Турнирная таблица чемпионата Италии

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Флавио Бьянки (Дженоа).
72' ГОЛ ! Мяч забил Шимон Журовский (Эмполи).
62' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Эмполи).
13' ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Кришито (Дженоа).

Источник — Sport.ua

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