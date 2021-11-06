Боевая ничья. Эмполи и Дженоа устроили голевую перестрелку

5 ноября состоялся стартовый матч 12-го тура чемпионата Италии.
«Эмполи» и «Дженоа» сыграли вничью в результативном поединке (2:2).
Серия А. 12-й тур
«Эмполи» – «Дженоа» – 2:2
Голы: Ди Франческо, 62, Журковски, 71 – Кришито, 13 (пен), Бьянки, 89.
«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци (Исмайли, 79), Тонелли, Маркицца (Паризи, 59), Вити, Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Штулац (Риччи, 59), Ди Франческо, Пинамонти.
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Мазиелло, Бираски (Гильоне, 74), Васкес, Камбьясо (Мелегони, 78), Бадель, Стураро (Бехрами, 69), Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Каллон, 69), Кайседо.
Предупреждения: Ровелла, 27. Стураро, 64. Мазиелло, 74. Васкес, 83.
Судья: Пайретто.
5 ноября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».
Турнирная таблица чемпионата Италии
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Флавио Бьянки (Дженоа).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Шимон Журовский (Эмполи).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Эмполи).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Кришито (Дженоа).
Источник — Sport.ua
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