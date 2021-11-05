Источник: Гаттузо может возглавить российский клуб

Бывший наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак», информирует Itasportpress.

Московский клуб проявляет интерес к итальянскому специалисту. «Спартак» готов предложить 43-летнему тренеру контракт на 3 года, а его зарплата может составить 1,5 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне итальянец руководил командой «Наполи». В мае Гаттузо возглавил «Фиорентину», однако менее чем через месяц специалист покинул клуб, не проведя в клубе ни одной тренировки, из-за конфликта с руководством «Фиалок» по поводу летних трансферов.

«Спартак» под руководством Руя Витории после 13 туров РПЛ занимает 9-е место (18 очков).