Источник: Гаттузо может возглавить российский клуб

Московский «Спартак» проявляет интерес к итальянскому специалисту

  • 05.11.2021 23:35
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  • 2 комментария
Источник: Гаттузо может возглавить российский клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак», информирует Itasportpress.

Московский клуб проявляет интерес к итальянскому специалисту. «Спартак» готов предложить 43-летнему тренеру контракт на 3 года, а его зарплата может составить 1,5 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне итальянец руководил командой «Наполи». В мае Гаттузо возглавил «Фиорентину», однако менее чем через месяц специалист покинул клуб, не проведя в клубе ни одной тренировки, из-за конфликта с руководством «Фиалок» по поводу летних трансферов.

«Спартак» под руководством Руя Витории после 13 туров РПЛ занимает 9-е место (18 очков).

Источник — ITA Sport Press

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    online
    BekXan, 05.11.2021 23:57
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    Серж р
    online
    Серж р, 06.11.2021 00:17
    0
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