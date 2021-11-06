Дальше без французов. Известны все полуфиналисты Мастерса в Париже

Новак Джокович в 71-й раз сыграет на данной стадии

  • 06.11.2021 00:27
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Дальше без французов. Известны все полуфиналисты Мастерса в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

На Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/4 финала.
 
Новак Джокович обыграл американца Тэйлор Фрица, Даниил Медведев – француза Уго Гастона.
 
Хуберт Хуркач добыл победу над Джеймсом Даквортом и гарантировал себе участие на Итоговом турнире ATP.
 
Последнюю путевку в полуфинал разыграли Каспер Рууд и Александр Зверев. Она досталась немцу.

Париж. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Тэйлор Фриц – 6:4, 6:3
 Хуберт Хуркач [7] –  Джеймс Дакворт – 6:2, 6:7(4), 7:5

Нижняя часть сетки

 Александр Зверев [4] –  Каспер Рууд [6] – 7:5, 6:4 
 Даниил Медведев [2] –  Уго Гастон – 7:6(7), 6:4

Париж. Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Хуберт Хуркач [7]
 Александр Зверев [4] –  Даниил Медведев [2]

Источник — Sport.ua

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