Дальше без французов. Известны все полуфиналисты Мастерса в Париже

На Мастерсе в Париже состоялись матчи 1/4 финала.
Новак Джокович обыграл американца Тэйлор Фрица, Даниил Медведев – француза Уго Гастона.
Хуберт Хуркач добыл победу над Джеймсом Даквортом и гарантировал себе участие на Итоговом турнире ATP.
Последнюю путевку в полуфинал разыграли Каспер Рууд и Александр Зверев. Она досталась немцу.
Париж. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Тэйлор Фриц – 6:4, 6:3
Хуберт Хуркач [7] – Джеймс Дакворт – 6:2, 6:7(4), 7:5
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [4] – Каспер Рууд [6] – 7:5, 6:4
Даниил Медведев [2] – Уго Гастон – 7:6(7), 6:4
Париж. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Хуберт Хуркач [7]
Александр Зверев [4] – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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