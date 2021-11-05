Последняя путевка у поляка. Известны все участники Итогового турнира ATP

Хуберт Хуркач попал в восьмерку лучших теннисистов по итогу сезона

  • 05.11.2021 18:23
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Последняя путевка у поляка. Известны все участники Итогового турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал Мастерса в Париже, обеспечив себе участие в Итоговом турнире ATP.
 
Отметим, что вчера предпоследнюю седьмую путевку обеспечил себе норвежец Каспер Рууд.
 
Состав участников 2021 ATP Finals

 Новак Джокович
 Даниил Медведев
 Александр Зверев
 Стефанос Циципас
 Андрей Рублев
 Маттео Берреттини
 Каспер Рууд
 Хуберт Хуркач 
 
Итоговый турнир ATP пройдет 14-21 ноября в Турине.

Источник — Sport.ua

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