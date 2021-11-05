Последняя путевка у поляка. Известны все участники Итогового турнира ATP

Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал Мастерса в Париже, обеспечив себе участие в Итоговом турнире ATP.
Отметим, что вчера предпоследнюю седьмую путевку обеспечил себе норвежец Каспер Рууд.
Состав участников 2021 ATP Finals
Новак Джокович
Даниил Медведев
Александр Зверев
Стефанос Циципас
Андрей Рублев
Маттео Берреттини
Каспер Рууд
Хуберт Хуркач
Итоговый турнир ATP пройдет 14-21 ноября в Турине.
Источник — Sport.ua
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