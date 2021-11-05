Пятов – игрок месяца в Шахтере

Лучшим игрок октября в «Шахтере» был признан голкипер Андрей Пятов. Он победил в голосовании болельщиков, в котором приняли участие более 6000 человек. За него проголосовали 48% фанатов. Также в топ-3 вошли Георгий Судаков и Тете.
В октябре Пятов провел за «Шахтер» два матча – против «Динамо» в УПЛ и против «Черноморца» в 1/8 финала Кубка Украины. В обеих ветеран отстоял «на ноль».
В сентябре лучшим игроком «Шахтера» был признан Лассина Траоре.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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