Пятов – игрок месяца в Шахтере

Лучшим игрок октября в «Шахтере» был признан голкипер Андрей Пятов. Он победил в голосовании болельщиков, в котором приняли участие более 6000 человек. За него проголосовали 48% фанатов. Также в топ-3 вошли Георгий Судаков и Тете.

В октябре Пятов провел за «Шахтер» два матча – против «Динамо» в УПЛ и против «Черноморца» в 1/8 финала Кубка Украины. В обеих ветеран отстоял «на ноль».

В сентябре лучшим игроком «Шахтера» был признан Лассина Траоре.