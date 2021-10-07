Траоре признан лучшим игроком Шахтера в сентябре

Форвард «горняков» в голосовании опередил Марлоса и Педриньо

  • 07.10.2021 19:17
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  • 1 комментарий
Траоре признан лучшим игроком Шахтера в сентябре
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Болельщики «Шахтера» определили лучшего игрока сентября. Голосование традиционно проходило на официальных страницах команды в соцсетях. Участвовали в опросе более 8 500 человек.

Вне конкуренции оказался форвард «оранжево-черных» Лассина Траоре, за которого было отдано 4 843 голоса, что составляет 56,5%. А вот за второе место развернулась борьба между игроками средней линии Марлосом (1 636) и Педриньо (1 495). В итоге более опытный полузащитник опередил конкурента всего на 141 балл.

В сентябре Траоре провел 5 поединков: по 2 в чемпионате Украины и Лиге чемпионов, принял участие в Суперкубке. Буркиниец трижды выходил в основном составе и дважды вступал в игру со скамейки для запасных. На счету форварда 4 забитых мяча: дубль в ворота «Динамо» в Суперкубке, а также по голу в противостояниях с «Днепром-1» и «Вересом».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 07.10.2021 20:27 (изменен)
    0
    сразу видно было, парень пашет на поле, в отличии от многих его одноцветных колег
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