Траоре признан лучшим игроком Шахтера в сентябре

Болельщики «Шахтера» определили лучшего игрока сентября. Голосование традиционно проходило на официальных страницах команды в соцсетях. Участвовали в опросе более 8 500 человек.

Вне конкуренции оказался форвард «оранжево-черных» Лассина Траоре, за которого было отдано 4 843 голоса, что составляет 56,5%. А вот за второе место развернулась борьба между игроками средней линии Марлосом (1 636) и Педриньо (1 495). В итоге более опытный полузащитник опередил конкурента всего на 141 балл.

В сентябре Траоре провел 5 поединков: по 2 в чемпионате Украины и Лиге чемпионов, принял участие в Суперкубке. Буркиниец трижды выходил в основном составе и дважды вступал в игру со скамейки для запасных. На счету форварда 4 забитых мяча: дубль в ворота «Динамо» в Суперкубке, а также по голу в противостояниях с «Днепром-1» и «Вересом».