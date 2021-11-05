Швейцария сразится с ФТР за победу в Кубке Билли Джин Кинг

Определились команды-финалистки

  • 05.11.2021 22:28
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Швейцария сразится с ФТР за победу в Кубке Билли Джин Кинг
© BJKCup. Белинда Бенчич

Завершилось второе полуфинальное противостояние в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
 
Команда Швейцарии легко переиграла Австралию, выиграв два одиночных матча.
 
В финальной встрече швейцарки сразятся против команды ФТР.
 
Финал Кубка Билли Джин Кинг. 1/2 финала
 
Австралия – Швейцария – 0:2
 
Жиль Тайхманн (Швейцария) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:0, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 6:2

Источник — Sport.ua

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