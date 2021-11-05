Финал Кубка Билли Джин Кинг. Определилась первая команда-финалист

Завершился первый матч плей-офф финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
В полуфинальном противостоянии команда ФТР в парной встрече вырвала победу над соперницами из США.
Отметим, что после одиночных встреч счет был 1:1.
В финале команда ФТР сразится с Австралией или Швейцарией.
Финал Кубка Билли Джин Кинг. 1/2 финала
ФТР – США – 2:1
Людмила Самсонова (ФТР) – Слоан Стивенс (США) – 1:6, 6:4, 6:3
Даниэль Коллинс (США) – Анастасия Павлюченкова (ФТР) – 6:7(9), 7:6(2), 6:2
Людмила Самсонова / Вероника Кудерметова (ФТР) – Шелби Роджерс / Коко Вандевей (США) – 6:3, 6:3
Источник — Sport.ua
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