Конкурент Малиновского продлит контракт с Аталантой

В ближайшее время «Аталанта» продлит контракт с форвардом Йосипом Иличичем. Нынешний контракт 33-летнего словенца рассчитан до конца текущего сезона, новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.
В последнее время Иличич выиграл конкуренцию за место в составе «Аталанты» у украинца Руслана Малиновского. В нынешнем сезоне на счету Иличича 4 гола и 2 ассиста в 14 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
Также «Аталанта» планирует продлить контракты с еще тремя игроками основы – Робином Госенсом, Ремо Фройлером и Хансом Хатебуром.
Источник — Sky Sport Italia
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