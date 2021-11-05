Конкурент Малиновского продлит контракт с Аталантой

Йосип Иличич остается в клубе

  • 05.11.2021 22:20
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Конкурент Малиновского продлит контракт с Аталантой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Иличич

В ближайшее время «Аталанта» продлит контракт с форвардом Йосипом Иличичем. Нынешний контракт 33-летнего словенца рассчитан до конца текущего сезона, новое соглашение будет действовать до лета 2024 года.

В последнее время Иличич выиграл конкуренцию за место в составе «Аталанты» у украинца Руслана Малиновского. В нынешнем сезоне на счету Иличича 4 гола и 2 ассиста в 14 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Также «Аталанта» планирует продлить контракты с еще тремя игроками основы – Робином Госенсом, Ремо Фройлером и Хансом Хатебуром.

Источник — Sky Sport Italia

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