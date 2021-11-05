Агент Кочергина: «Владислав готов играть. Не понимаю позиции Зари»

Евгений Гусев – о ситуации вокруг Владислав Кочергина

  • 05.11.2021 20:10
  • 1097 просмотров
  • 0 комментариев
Агент Кочергина: «Владислав готов играть. Не понимаю позиции Зари»
© Владислав Кочергин

Агент Владислав Кочергина Евгений Гусев прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента, который был переведен в дубль «Зари» из-за нежелания продлевать контракт с клубом:

- Евгений, как дела у вашего клиента? Какое его, прежде всего, моральное состояние?
– Ему неприятно, но в целом чувствуется нормально. У него уже был такой опыт – не играть. Когда перед Скрипником был другой тренер, Вернидуб, – Владислав тоже долго не играл. Он умеет с этим справляться. Если потребуется – Кочергин готов играть, насколько я знаю.

– Я правильно понимаю, что форму поддерживает в дубле «Зари»?
– Да, тренируется с U-19. Плюс – дополнительно поддерживает форму. Он – в хороших кондициях.

– Какая позиция клуба? Что вам сказали?
– Я не понимаю до конца их позиции. Это нужно спросить. Могу озвучивать только позицию игрока.

– Клуб сам себе стреляет в ногу, как считаете?
– Я же говорю – не совсем понимаю эту позицию. Если бы я понимал, что они делают, мог бы это прокомментировать. А так – трудно понять.

– Контракт между Кочергиным и «Зарей» заканчивается летом 2022-го…
– Да, к концу сезона он доступен для «Зари» – для того, чтобы играть.

– Другие клубы сейчас проявляют интерес к вашему клиенту?
– Не могу об этом говорить. Это неправильно. Я могу сказать, что Кочергин к «Заре» очень хорошо относится, болеет за ребят, смотрит матчи и готов помочь.

Источник — Футбол 24

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности