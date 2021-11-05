Агент Кочергина: «Владислав готов играть. Не понимаю позиции Зари»

Агент Владислав Кочергина Евгений Гусев прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента, который был переведен в дубль «Зари» из-за нежелания продлевать контракт с клубом:

- Евгений, как дела у вашего клиента? Какое его, прежде всего, моральное состояние?

– Ему неприятно, но в целом чувствуется нормально. У него уже был такой опыт – не играть. Когда перед Скрипником был другой тренер, Вернидуб, – Владислав тоже долго не играл. Он умеет с этим справляться. Если потребуется – Кочергин готов играть, насколько я знаю.

– Я правильно понимаю, что форму поддерживает в дубле «Зари»?

– Да, тренируется с U-19. Плюс – дополнительно поддерживает форму. Он – в хороших кондициях.

– Какая позиция клуба? Что вам сказали?

– Я не понимаю до конца их позиции. Это нужно спросить. Могу озвучивать только позицию игрока.

– Клуб сам себе стреляет в ногу, как считаете?

– Я же говорю – не совсем понимаю эту позицию. Если бы я понимал, что они делают, мог бы это прокомментировать. А так – трудно понять.

– Контракт между Кочергиным и «Зарей» заканчивается летом 2022-го…

– Да, к концу сезона он доступен для «Зари» – для того, чтобы играть.

– Другие клубы сейчас проявляют интерес к вашему клиенту?

– Не могу об этом говорить. Это неправильно. Я могу сказать, что Кочергин к «Заре» очень хорошо относится, болеет за ребят, смотрит матчи и готов помочь.