5 ноября в 17:30 прошел поединок 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Нива Тернополь – Кривбасс – 1:2. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Хобленко, 10 мин.
ГОЛ! 1:1. Демчук, 45+3 мин.
ГОЛ! 1:2. Илич, 60 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Илич (Кривбасс).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Демчук (Нива Т).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
Источник — Sport.ua
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