Первая лига. Кривбасс добыл победу и продолжает погоню за Металлистом

В матче очередного тура Первой лиги «Кривбасс» на выезде в непростом матче обыграл «Ниву» со счетом 2:1.

Команда Александра Бабича набирает 37 очков и остается на второй позиции. «Кривбасс» отстает от «Металлиста» на 4 очка, но харьковчане свой матч проведут в воскресенье.

В другой встрече дня «Агробизнес» обыграл ВПК-Агро.

Первая лига. 17-й тур

Агробизнес - ВПК-Агро 1:0

Гол: Курило, 23

Нива - Кривбасс 1:2

Голы: Демчук, 45 - Хобленко, 10, Илич, 59

Турнирная таблица