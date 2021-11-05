Первая лига. Кривбасс добыл победу и продолжает погоню за Металлистом

В матче очередного тура Первой лиги «Кривбасс» на выезде в непростом матче обыграл «Ниву» со счетом 2:1.
Команда Александра Бабича набирает 37 очков и остается на второй позиции. «Кривбасс» отстает от «Металлиста» на 4 очка, но харьковчане свой матч проведут в воскресенье.
В другой встрече дня «Агробизнес» обыграл ВПК-Агро.
Первая лига. 17-й тур
Агробизнес - ВПК-Агро 1:0
Гол: Курило, 23
Нива - Кривбасс 1:2
Голы: Демчук, 45 - Хобленко, 10, Илич, 59
Источник — Sport.ua
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