17-й тур
Нива Т
1 : 2
Кривбасс
05.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Кривбасс добыл победу и продолжает погоню за Металлистом

Команда Бабича победила на выезде

  • 05.11.2021 19:28
  • 185 просмотров
  • 0 комментариев
Первая лига. Кривбасс добыл победу и продолжает погоню за Металлистом
© fckryvbas.com

В матче очередного тура Первой лиги «Кривбасс» на выезде в непростом матче обыграл «Ниву» со счетом 2:1.

Команда Александра Бабича набирает 37 очков и остается на второй позиции. «Кривбасс» отстает от «Металлиста» на 4 очка, но харьковчане свой матч проведут в воскресенье.

В другой встрече дня «Агробизнес» обыграл ВПК-Агро.

Первая лига. 17-й тур

Агробизнес - ВПК-Агро 1:0
Гол: Курило, 23

Нива - Кривбасс 1:2
Голы: Демчук, 45 - Хобленко, 10, Илич, 59

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности