Цуренко выступит в квалификации турнира в Линце

Украинка поборется за место в основной сетке турнира

  • 05.11.2021 19:26
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  • 1 комментарий
Цуренко выступит в квалификации турнира в Линце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA 250 в австрийском Линце. От участия в турнире отказались белоруска Александра Саснович и россиянка Виталия Дьяченко.

В первом раунде квалификации Цуренко сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга. Также в квалификации Украину представит Катерина Козлова, которая сыграет с болгаркой Викторией Томовой.

В основной сетке турнира в Линце выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Ранее от участия в турнире отказалась Марта Костюк.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Arctic
    Arctic, 05.11.2021 20:18
    0
    Буде на кого подивитись, це добре
    Удачі дівчата!
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