Цуренко выступит в квалификации турнира в Линце

Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA 250 в австрийском Линце. От участия в турнире отказались белоруска Александра Саснович и россиянка Виталия Дьяченко.

В первом раунде квалификации Цуренко сыграет с Мэнди Минеллой из Люксембурга. Также в квалификации Украину представит Катерина Козлова, которая сыграет с болгаркой Викторией Томовой.

В основной сетке турнира в Линце выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Ранее от участия в турнире отказалась Марта Костюк.