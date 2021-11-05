Нант. Калинина вышла в полуфинал

Ангелина Калинина вышла в полуфинал хардового турнира ITF во французском Нанте. Первая сеяная украинка в четвертьфинале в двух сетах обыграла британку Сару Бет Грей. Матч продолжался всего 59 минут.
1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина, 1) – Сара Бет Грей (Великобритания) – 6:0, 6:4
В полуфинале Калинина сыграет с победителем матча Мартина Тревизан (Италия, 4) – Элис Роббе (Франция). Ранее во втором раунде Калинина обыграла россиянку Эрику Андрееву.
Источник — Sport.ua
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