Нант. Калинина вышла в полуфинал

Ангелина Калинина вышла в полуфинал хардового турнира ITF во французском Нанте. Первая сеяная украинка в четвертьфинале в двух сетах обыграла британку Сару Бет Грей. Матч продолжался всего 59 минут.

1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина, 1) – Сара Бет Грей (Великобритания) – 6:0, 6:4

В полуфинале Калинина сыграет с победителем матча Мартина Тревизан (Италия, 4) – Элис Роббе (Франция). Ранее во втором раунде Калинина обыграла россиянку Эрику Андрееву.