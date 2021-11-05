В субботу, 6 ноября «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч АПЛ
После 10 туров «Манчестер Сити» идет третьим в турнирной таблице АПЛ с 20 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» пятый с 17 баллами.
Источник — Sport.ua
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