В субботу, 6 ноября «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч АПЛ

После 10 туров «Манчестер Сити» идет третьим в турнирной таблице АПЛ с 20 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» пятый с 17 баллами.