Тренер Вест Хэма: «Оценим состоянием Ярмоленко перед матчем с Ливерпулем»

Приезду в сборную ничего не угрожает

  • 05.11.2021 18:20
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Тренер Вест Хэма: «Оценим состоянием Ярмоленко перед матчем с Ливерпулем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес не исключил, что вингер Андрей Ярмоленко попадет в заявку на матч АПЛ против Ливерпуля 7 ноября.

Украинец получил травму перед игрой Лиги Европы, но повреждение не было серьезным.

«Ярмоленко получил повреждение еще до матча Лиги Европы. Это же касается Николы Влашича. Посмотрим на их состояние перед матчем с «Ливерпулем».

«Очень мало времени между матчами, насыщенный календарь и случаются небольшие травмы. Но все будет в порядке», - сказал Мойес.

Судя по всему, повреждение не помешает Ярмоленко приехать в сборную на ближайшие два матча.

Источник — BBC

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