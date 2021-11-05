Тренер Вест Хэма: «Оценим состоянием Ярмоленко перед матчем с Ливерпулем»

Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес не исключил, что вингер Андрей Ярмоленко попадет в заявку на матч АПЛ против Ливерпуля 7 ноября.

Украинец получил травму перед игрой Лиги Европы, но повреждение не было серьезным.

«Ярмоленко получил повреждение еще до матча Лиги Европы. Это же касается Николы Влашича. Посмотрим на их состояние перед матчем с «Ливерпулем».

«Очень мало времени между матчами, насыщенный календарь и случаются небольшие травмы. Но все будет в порядке», - сказал Мойес.

Судя по всему, повреждение не помешает Ярмоленко приехать в сборную на ближайшие два матча.