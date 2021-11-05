В матче четвертого тура групового раунда Лиги Европы хорватский «Динамо Загреб» выиграл у австрийского «Рапида» из Вены со счетом 3:1.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Шутало (Динамо Загреб).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Комнен Андрич (Динамо Загреб).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Кнасмюлльнер (Рапид Вена).
Источник — MEGOGO
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