В воскресенье, 7 ноября, состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» будет принимать «Интер».
Матч пройдет в Милане, на поле стадиона «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Милан» – «Интер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок «Милан» – «Интер» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – «Интер».
Источник — Sport.ua
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