«Заря» на стадионе «Славутич Арена» принимает ровенский «Верес» в поединке 14 тура чемпионата Украины. Матч состоится 07.11.2021. Начало игры в 17:00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан».
«Заря» - «Верес». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
Источник — Sport.ua
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