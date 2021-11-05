Юрий ЯРОШЕНКО: «Один финал Заря уже выиграла»

В четвертом туре группового раунда Лиги конференций «Заря» в Запорожье одолела софийский ЦСКА (2:0).

Экс-игрок луганчан Юрий Ярошенко рассказал, чем ему запомнился вчерашний поединок.

«Прежде всего, результатом. «Заря» обеспечила Украине важные рейтинговые баллы и продолжает борьбу за путевку в следующий раунд. Во-вторых, понравилось, что луганчане не пропустили. Это должно прибавить им уверенности, поскольку в последнее время защитникам «Зари» часто доставалось на орехи.

Что касается качества, то бывают поединки, когда на первом плане - результат. Вчера луганчане, несмотря на серьезные кадровые проблемы, добились желаемого. В одном финале подопечные Виктора Скрипника уже победили. На очереди еще один ключевой матч - с «Ромой». Норвежский «Буде-Глимт» доказал, что римлян можно побеждать. Теперь слово - за «Зарей».

Напомним, что поединок группового раунда Лиги Конференций «Рома» – «Заря» состоится 25 ноября.