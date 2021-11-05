Юрий ЯРОШЕНКО: «Один финал Заря уже выиграла»

Специалист – о победе «Зари» над ЦСКА

  • 05.11.2021 13:59
  • 370 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ЯРОШЕНКО: «Один финал Заря уже выиграла»
© УПЛ. Юрий Ярошенко

В четвертом туре группового раунда Лиги конференций «Заря» в Запорожье одолела софийский ЦСКА (2:0).

Экс-игрок луганчан Юрий Ярошенко рассказал, чем ему запомнился вчерашний поединок.

«Прежде всего, результатом. «Заря» обеспечила Украине важные рейтинговые баллы и продолжает борьбу за путевку в следующий раунд. Во-вторых, понравилось, что луганчане не пропустили. Это должно прибавить им уверенности, поскольку в последнее время защитникам «Зари» часто доставалось на орехи.

Что касается качества, то бывают поединки, когда на первом плане - результат. Вчера луганчане, несмотря на серьезные кадровые проблемы, добились желаемого. В одном финале подопечные Виктора Скрипника уже победили. На очереди еще один ключевой матч - с «Ромой». Норвежский «Буде-Глимт» доказал, что римлян можно побеждать. Теперь слово - за «Зарей».

Напомним, что поединок группового раунда Лиги Конференций «Рома» – «Заря» состоится 25 ноября.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    gass09
    online
    gass09, 05.11.2021 14:13
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
    Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
    он, я бы его сейчас отблагодарил.
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