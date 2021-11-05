Юрий ЯРОШЕНКО: «Один финал Заря уже выиграла»

В четвертом туре группового раунда Лиги конференций «Заря» в Запорожье одолела софийский ЦСКА (2:0).
Экс-игрок луганчан Юрий Ярошенко рассказал, чем ему запомнился вчерашний поединок.
«Прежде всего, результатом. «Заря» обеспечила Украине важные рейтинговые баллы и продолжает борьбу за путевку в следующий раунд. Во-вторых, понравилось, что луганчане не пропустили. Это должно прибавить им уверенности, поскольку в последнее время защитникам «Зари» часто доставалось на орехи.
Что касается качества, то бывают поединки, когда на первом плане - результат. Вчера луганчане, несмотря на серьезные кадровые проблемы, добились желаемого. В одном финале подопечные Виктора Скрипника уже победили. На очереди еще один ключевой матч - с «Ромой». Норвежский «Буде-Глимт» доказал, что римлян можно побеждать. Теперь слово - за «Зарей».
Напомним, что поединок группового раунда Лиги Конференций «Рома» – «Заря» состоится 25 ноября.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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